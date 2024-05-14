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Где смотреть TOP DOG 29 Калажоков — Мещеркин, во сколько начало прямой трансляции 31 мая

Где смотреть TOP DOG 29 Калажоков — Мещеркин, во сколько начало прямой трансляции 31 мая

В вечер пятницы, 31 мая 2024 года года пройдет турнир российской лиги по кулачным боям TOP DOG 29. Главное событие вечера — титульный бой в легком весе между Кантемиром Калажоковым и Вячеславом Мещеркиным.

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