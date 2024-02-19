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Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну с РФ

Политик Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну с РФ

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал заявление председателя Еврокомисиии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что для Евросоюза якобы «не осталось серых зон» в конфликте на Украине и теперь это часть «глобальной борьбы между демократиями и автократиями», то есть между «демократическими государствами» и президентом России Владимиром Путиным.

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