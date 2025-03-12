Более 37 миллиардов получили в 2024 году алтайские семьи, которые оформили пособия

12 марта в Министерстве социальной защиты Алтайского края состоялась итоговая коллегия, на которой подвели итоги работы за 2024 год В 2024 году в Алтайском крае семьи с детьми могли оформить в Минсоцзащиты и Соцфонде 32 вида пособий.