Денис Олейник: Сегодня совместно с депутатом Государственного Совета Республики Крым Жанной Хуторенко, прокурором...

Сегодня совместно с депутатом Государственного Совета Республики Крым Жанной Хуторенко, прокурором Раздольненского района Вячеславом Черниковым и главой Ручьевского сельского поселения Ольгой Хоролец провели выездной прием граждан в Ручьевском сельском поселении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии