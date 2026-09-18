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В СИЗО Екатеринбурга голосуют за депутатов Госдумы, заксо и за главу Мордовии

В СИЗО Екатеринбурга голосуют за депутатов Госдумы, заксо и за главу Мордовии

В Екатеринбургском СИЗО № 1 открылись два избирательных участка для следственно-арестованных. Как пояснила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, на одном участке – 421 голосующий, на другом 510.

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