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ИА Регнум

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Подразделения «Севера» зачищают освобожденное Комиссарово под Харьковом

Подразделения «Севера» зачищают освобожденное Комиссарово под Харьковом

Подразделения группировки войск «Север» зачищают освобожденное Комиссарово в Харьковской области. Об этом 19 сентября сообщили в Минобороны РФ.

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