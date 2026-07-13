Врач Казанцева: у людей со светлыми глазами выше риск катаракты из-за солнца

С приходом яркого солнца нагрузка на глаза резко возрастает. Ультрафиолетовое излучение (УФ), которое действует на ткани глаза как хронический повреждающий фактор, может быстрее приводить к развитию катаракты у людей со светлыми глазами, рассказала "Газете.