Врач Казанцева: у людей со светлыми глазами выше риск катаракты из-за солнца

С приходом яркого солнца нагрузка на глаза резко возрастает. Ультрафиолетовое излучение (УФ), которое действует на ткани глаза как хронический повреждающий фактор, может быстрее приводить к развитию катаракты у людей со светлыми глазами, рассказала "Газете.
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