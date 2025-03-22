ВСУ минировали дворы, дороги и дома, отступая из Суджанского района

РЕН ТВ Действия ВСУ в Курской области не иначе как бесчеловечными не назовешь. Отступая из Суджанского района, украинские военные расставили там тысячи мин, которые угрожают в первую очередь мирным жителям.
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