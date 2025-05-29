CNN: Россия дожимает Украину воздушными атаками

В последние месяца Россия активизировала свои атаки на Украину, используя ракеты и дроны. Кроме того, она наращивает наземное наступление, что признают как официальные лица, так и аналитики, сообщает CNN.
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