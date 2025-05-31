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Пять попыток - пять отходов. ВСУ стачивают штурмов на русских границах: последние новости СВО 31 мая

Пять попыток - пять отходов. ВСУ стачивают штурмов на русских границах: последние новости СВО 31 мая

Активные боевые действия ведутся на всех направлениях.Как пишет Telegram-канал "Северный ветер", командование ВСУ перед грядущими переговорами в Стамбуле получило задачу продвинуться вперёд на глушковском и тёткинском направлениях.

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