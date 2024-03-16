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Певцы грядущей смерти: 5 персидских поэтов, которых стыдно не знать

Певцы грядущей смерти: 5 персидских поэтов, которых стыдно не знать

Певцы грядущей смерти: 5 персоязычных поэтов, которых стыдно не знать совсем. Даже в эпоху, когда мир был разобщён (по крайней мере, на самолёт сесть было нельзя и в интернете загрузить книгу — тоже), образованный человек знал литературу не только своей страны — но и соседей, и даже дальних стран.

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