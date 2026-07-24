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Царьград

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Маргарита Симоньян открыла предзаказ на книгу о Тигране Кеосаяне

Маргарита Симоньян открыла предзаказ на книгу о Тигране Кеосаяне

Маргарита Симоньян объявила предзаказ на книгу "Не первая любовь. Исповедь горя и радости", посвященную памяти режиссёра Тиграна Кеосаяна.

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