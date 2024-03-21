Сергей Лавров объяснил, почему Пугачева не выступит с Орбакайте в США

Музыкальный продюсер Сергей Лавров побеседовал с изданием NEWS.ru и рассказал, почему Алла Пугачева не присоединится к гастрольному туру своей дочери Кристины Орбакайте, который пройдет осенью в городах США и Канады.
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