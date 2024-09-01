Подоляк закатил истерику в прямом эфире: досталось союзникам

Никакие они не союзники и никогда не были.Просто в какой-то период времени сошлись интересы.Хохлам нужны деньги,Западу нужна Украина,а союзниками они никогда не были.Это очередное шоу!

Eduard

Пошляк Подоляк,кто вам и чего должен? Вы не в ЕС и нп в НАТО,так что вали к себе в Здалзуново горилку пить пока НКВД не пришли за твоей шкурой!