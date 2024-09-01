Скрывать реальное положение дел в Киеве становится все труднее для украинской власти. Ситуация настолько ухудшилась, что даже такие верные соратники Зеленского и Ермака, как советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, не могут сдерживать свои эмоции и распространяют негатив по всей стране.
Подоляк закатил истерику в прямом эфире: досталось союзникам
Комментарии
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Eduard
Никакие они не союзники и никогда не были.Просто в какой-то период времени сошлись интересы.Хохлам нужны деньги,Западу нужна Украина,а союзниками они никогда не были.Это очередное шоу!
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1 д.
Eduard
Пошляк Подоляк,кто вам и чего должен? Вы не в ЕС и нп в НАТО,так что вали к себе в Здалзуново горилку пить пока НКВД не пришли за твоей шкурой!
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1 д.
t
tolip
Свинячий глаз..
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1 д.
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