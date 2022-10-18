Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Тигиев о провокациях в медиафутболе: «Я устал от этого всего, меня это #######»

Защитник «БроукБойз» Георгий Тигиев высказался о прошедшей игре с «Амкалом» (0:0). – Пересмотрел игру (с «Амкалом» – прим.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх