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Нескучные технологии

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В Америке запускается сеть по добыче редкоземельных элементов из электронного мусора

В Америке запускается сеть по добыче редкоземельных элементов из электронного мусора

Две американские компании — переработчик электроники ERI и Cyclic Materials, специализирующаяся на редкоземельных материалах, объединились для создания одной из крупнейших в Северной Америке сетей по восстановлению редкоземельных элементов из … .

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