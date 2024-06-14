«Коммерсант»: бригадира ГМКБ обвинили во влиянии на критическую инфраструктуру

Бывший бригадир Государственного машиностроительного конструкторского бюро (ГМКБ) «Радуга» имени Березняка Сергей Коротких предстал перед судом по обвинению в воздействии на критическую инфраструктуру предприятия, разрабатывающего крылатые ракеты.
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