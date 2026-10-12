Zero Hedge
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Zero Hedge

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Leftist Mob Politicizes Cornell "Rape" Case Despite Evidence Of False Accusations

Leftist Mob Politicizes Cornell "Rape" Case Despite Evidence Of False Accusations

Leftist Mob Politicizes Cornell "Rape" Case Despite Evidence Of False Accusations A clear pattern is emerging, and it's a dangerous one.

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