Leftist Mob Politicizes Cornell "Rape" Case Despite Evidence Of False Accusations A clear pattern is emerging, and it's a dangerous one.
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