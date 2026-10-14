7 ноября 2026 года стартует XIV сезон Московской ярмарки моды - дизайнерские коллекции в софитах на главной сцене мультиформатной ивент-площадки «Графит», нашумевший музыкальный фестиваль «МузНьюз», территория красоты и стиля, артисты, бренды, модели, пресса, телевидение и тысячи гостей.
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