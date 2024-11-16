Илон Маск так шарахнет по американским паразитам, что в России вздрогнут

Анд

Из боевых офицеров, ученных-профессоров, и профессии ионалов из тех сфер коими будут заниматься, и.. Тех кто зарекомендал себя как волонтер-безсеребряник и ни каких пустобрехов-чинуш, только профессионализм и патриотизм