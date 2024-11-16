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Илон Маск так шарахнет по американским паразитам, что в России вздрогнут

Илон Маск так шарахнет по американским паразитам, что в России вздрогнут

Российские чиновники получили повод ненавидеть команду Трампа Американское «глубинное государство» (deep state), противопоставляющее себя простому народу, местным «реднекам», ждут тяжёлые времена.

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Комментарии
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Анд
Из боевых офицеров, ученных-профессоров, и профессии ионалов из тех сфер коими будут заниматься, и.. Тех кто зарекомендал себя как волонтер-безсеребряник и ни каких пустобрехов-чинуш, только профессионализм и патриотизм
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12 час.
серый777 котов
зато примут скоро иной закон - не гласный . !Надо же понимать когда кончиться  СВО и тогда десятки тысяч войнов могут начать отстрел этих самых чинушь и воров!
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7 час.
Nikolay Stepanov
Это нужна новая партия ленинского типа. Без повторения ошибок прошлого. Ориентир - сегодняшний Китай.
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6 час.

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