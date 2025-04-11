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Царьград

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Отчёты ВСУ шокировали немцев. Военная техника ФРГ на миллиарды евро ограниченно непригодна в бою

Отчёты ВСУ шокировали немцев. Военная техника ФРГ на миллиарды евро ограниченно непригодна в бою

Немецкая военная техника, поставляемая ВСУ, оказалась слишком капризной и дорогостоящей. Серьёзные недостатки показали военные действия, на поле боя танки с крестами оказались практически бесполезными.

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