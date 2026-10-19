С 23 по 25 октября пройдет первый этап Гран-при по фигурному катанию в Анже. Гран-при по фигурному катанию 1-й этап Grand Prix de France Анже, Франция 23 октября, пятница 19:00 – танцы на льду, ритм-танец 20:50 – женщины, короткая программа 24 октября, суббота 13:30 – мужчины, короткая программа 15:20 – танцы на льду, произвольный танец 19:00 – пары, короткая программа 20:30 – женщины, произвольная программа 25 октября, воскресенье 13:30 – пары, произвольная программа 15:10 – мужчины, произвольная программа ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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