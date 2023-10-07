Укрепленный город Айт-Бен-Хадду – яркий пример глинобитной архитектуры Марокко

С нами не соскучишься!

Старинный город Ксар Айт-Бен-Хадду, сотканный из крепостной стены, десятков глиняных замков, петляющих улочек и домов, спрятанных прямо в склоне горы, был и остается источником вдохновения для историков, социологов, архитекторов и любителей путешествий.