Укрепленный город Айт-Бен-Хадду – яркий пример глинобитной архитектуры Марокко

Старинный город Ксар Айт-Бен-Хадду, сотканный из крепостной стены, десятков глиняных замков, петляющих улочек и домов, спрятанных прямо в склоне горы, был и остается источником вдохновения для историков, социологов, архитекторов и любителей путешествий.
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