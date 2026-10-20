По данным аналитиков, в список вошли 12 специальностей с индексом менее четырех резюме на вакансию. Медианные зарплаты электромонтажников выросли до 190 тысяч рублей.
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