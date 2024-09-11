Рибери, Ханданович, Кришито, сын Пиоли получили тренерскую лицензию УЕФА-А

Данная лицензия находится на уровень ниже лицензии УЕФА категории Pro и позволяет ее обладателям быть главными тренерами молодежных команд до 18 лет, резервных команд клубов высшего дивизиона и мужских профессиональных клубов вторых дивизионов.
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