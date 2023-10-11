Интервью Андрея Урганта: отцовская защита или непонимание реальности? Елена ГалицкаяАндрей Ургант, отец известного телеведущего Ивана Урганта, вызвал бурю эмоций своим развернутым интервью, в котором он назвал всех критиков своего сына «мерзавцами, доносчиками и подлецами».
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