"Я нужен России": Степан Меньщиков объяснил развод с женой тоской по Родине

Звезда "Дома-2" заявил, что не смог прижиться в Таиланде. Искать новую пару он пока не намерен.Известный шоумен и бывший участник скандального телепроекта "Дом-2" Степан Меньщиков рассказал о причинах, по которым недавно расстался с супругой, Ангелиной Монах.
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