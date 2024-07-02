"Я нужен России": Степан Меньщиков объяснил развод с женой тоской по Родине

Звезда "Дома-2" заявил, что не смог прижиться в Таиланде. Искать новую пару он пока не намерен.Известный шоумен и бывший участник скандального телепроекта "Дом-2" Степан Меньщиков рассказал о причинах, по которым недавно расстался с супругой, Ангелиной Монах.