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Проверка Фридмана, Урганта, Галкина*, Реввы, Гудкова и Васильева на спонсирование ВСУ

Проверка Фридмана, Урганта, Галкина*, Реввы, Гудкова и Васильева на спонсирование ВСУ

Депутаты Государственной Думы 12 октября утвердили протокольное поручение Комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции направить запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить восемь граждан РФ на дискредитацию наших Вооружённых Сил и оказание помощи ВСУ (госизмена, ст.

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