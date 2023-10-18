«Я ненавидела»: какой школьницей была Дана Борисова

Любимыми школьными предметами Даны Борисовой были русский язык и литература. Звезда рассказала 5-tv.ru, что была круглой отличницей и старалась успевать по всем предметам, однако гуманитарные предметы давались ей лучше — например, русский язык и литература.
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