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Боец, победивший Перейру: «Я бы все решил раньше, если бы бился с ним сегодня»

Дебютант PFL Кемуэль Оттони, нанесший Алексу Перейре единственное поражение в карьере, уверен, что сможет быстрее одолеть чемпиона UFC, если снова встретится с ним в клетке.

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