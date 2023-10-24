В Архангельске в ДТП пострадала женщина-пешеход

ДТП произошло 23 октября вечером на площади Ленина.В региональном УМВД сообщили, что 30-летний водитель автомобиля марки Audi совершил наезд на 52-летнюю женщину, переходившую дорогу в месте, не оборудованном регулируемым пешеходным переходом.
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