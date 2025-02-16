«Голосуют кланами»: почему жители Абхазии не выбрали президента

В Абхазии с первого раза не смогли выбрать президента, поэтому пройдет второй тур. 15 февраля жители республики показали высокую активность не только на участках внутри страны, но и за границей, где желающие проголосовать выстраивались в очереди.
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