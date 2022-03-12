Европа не получит белорусское зерно ещё полгода

Следующие полгода в Белоруссии будет действовать запрет на вывоз части сельхозпродукции. Ограничение касается зерновых культур: пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, просо, тритикале, дроблёного зерна, семян рапса, жмыха и некоторых других.