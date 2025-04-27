Китай осудил введение американских пошлин против КНР под предлогом проблемы фентанила, назвав их типичным буллингом

Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь в пятницу подверг критике Соединенные Штаты за введение таможенных пошлин в отношении Китая под предлогом проблемы фентанила, назвав это типичным актом буллинга.