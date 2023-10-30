Народный артист Юрий Назаров назвал Макаревича* «типичным предателем»

Народный артист РФ Юрий Назаров прокомментировал жалобы лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* об угрозах в адрес организаторов его концертов в Казахстане, Узбекистане и Киргизии из-за поддержки им Израиля.
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