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Администрация Трампа предложила Мексике ввести пошлины на китайские товары

Администрация Трампа предложила Мексике ввести пошлины на китайские товары

Администрация президента США Дональда Трампа предложила мексиканским чиновникам ввести пошлины на китайские товары, чтобы избежать введения американских пошлин на продукцию из Мексики, сообщили неназванные источники в комментарии 22 февраля агентству Bloomberg.

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