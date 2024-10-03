Nintendo закрыла ещё один эмулятор, свежий трейлер Secret Level, оценки Silent Hill 2…

Сотрудники японского издания Famitsu поделились своими впечатлениями от Silent Hill 2, Nintendo продолжает чистить интернет от эмуляторов, шутер Valorant переедет на движок Unreal Engine 5, разработчики из Triumph Studios выпустили набор Expansion Pass 2 для стратегии Age of Wonders 4, авторы мультсериала-антологии Secret Level опубликовали свежий тизер-трейлер проекта.
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