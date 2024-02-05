В Государственной думе в первом чтении со скандалом, но все же был принят законопроект, освобождающий от НДС (налог на добавленную стоимость) климатические проекты с углеродными единицами РФ.
"Правительство все жует этот кактус". 6 депутатов бросили вызов "зеленой повестке" в РФ
Комментарии
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Максим Маркин
Подайте бывшему депутату Госдумы.. geben Sie mir etvas Kopeck auf dem Stueck Brot .. нету в нашем законе отзыва депутата.. скачите на граблях ..
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30 мин.
novik_63 novik_63
Беречь окружающую среду надо! Но без того яростного натиска, который нам навязывают с Запада. Есть проблемы и чистоты воздуха (в больших городах), уничтожения зеленых массивов, чистой воды. Но решать их надо как нужно нам, а не западникам.
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13 мин.
НС
Надежда Савинкова
Водоемы очистите. Не пробовали? Кто придумал эту хрень, НА ФРОНТ. Там чистая энергетика.
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4 мин.
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