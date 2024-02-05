"Правительство все жует этот кактус". 6 депутатов бросили вызов "зеленой повестке" в РФ

novik_63 novik_63

Беречь окружающую среду надо! Но без того яростного натиска, который нам навязывают с Запада. Есть проблемы и чистоты воздуха (в больших городах), уничтожения зеленых массивов, чистой воды. Но решать их надо как нужно нам, а не западникам.