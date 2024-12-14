В Архангельске восстановили подсветку главной городской ёлки

Полиция уже установила личность человека, повредившего накануне иллюминациюПолиция уже установила личность человека, повредившего накануне иллюминацию— Выяснилось, что праздник открытия ёлки чуть не сорвался из-за действий женщины в возрасте с неуравновешенной психикой.