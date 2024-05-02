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Райан Гарсия: «Никогда в жизни не принимал стероиды. Даже не знаю, где их достать»

Ранее ESPN сообщил, что в организме Гарсии обнаружили следы остарина. Проба была взята перед боем Гарсии с Дэвином Хейни.

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