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Царьград

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ZALA показала ИВЛ-аппарат с ИИ и 12-часовой автономностью

ZALA показала ИВЛ-аппарат с ИИ и 12-часовой автономностью

Компания ZALA представила новый аппарат ИВЛ с 12-часовой автономностью и искусственным интеллектом. Устройство предназначено для работы в экстремальных условиях и способствует эффективной респираторной поддержке пациентов.

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