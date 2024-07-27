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«Горец с большим кинжалом»: каким был убийца Лермонтова Мартынов

«Горец с большим кинжалом»: каким был убийца Лермонтова Мартынов

«Сноб» разобрался, каким человеком был Николай Мартынов — убийца Лермонтова, почему шутка про «большой кинжал» стала причиной их дуэли, что дети сделали с останками Мартынова в отместку за его преступление, как он терпел плевки в лицо на улицах и почему перестал писать стихи и прозу.

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