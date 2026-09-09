В Союзе пенсионеров оценили обещания повысить пенсии до 60 тысяч рублей

По словам председателя союза, заявления о повышении пенсий до 60 тысяч рублей не имеют под собой реальных оснований.
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