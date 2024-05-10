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Роскачество предупредило о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Новый вид мошенников появился в Telegram – злоумышленники представляются техподдержкой и связываются с жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта, для прикрытия используют ссылки для голосования, инвесторские каналы и ботов для заработка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

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