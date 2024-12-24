Три женщины не выжили в аварии с грузовиком

Смертельное столкновение произошло вечером в Ленобласти. На дороге столкнулись «Фольксваген» и большегруз Вечером 24 декабря авария, унесшая три жизни, произошла под Тихвином на 186 километре автодороги «Лодейное поле — Тихвин — Будогощь – Чудово».