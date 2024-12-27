Компенсации за декабрь: Алексей Бузу объявил, какой будет средняя сумма выплат

Министр труда и социальной защиты Алексей Бузу объявил о дополнительных мерах по смягчению роста тарифов на тепловую энергию и подробностях программы компенсаций на отопительный сезон 2024-2025 годов, с акцентом на компенсации за декабрь, сообщает Noi.