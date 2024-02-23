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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 23 февраля

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 23 февраля

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна новых Минских соглашений. Таким образом он ответил на вопрос, готов ли Киев к сценарию, согласно которому утраченные территории останутся под российским контролем, но при этом Украина присоединится к НАТО и ЕС.

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