Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 23 февраля

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна новых Минских соглашений. Таким образом он ответил на вопрос, готов ли Киев к сценарию, согласно которому утраченные территории останутся под российским контролем, но при этом Украина присоединится к НАТО и ЕС.