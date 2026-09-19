В АдГ призвали вернуть дешевый газ и перезапустить "Северный поток"

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена снова запустить газопровод «Северный поток». Об этом заявил сопредседатель партии Тино Хрупалла во время предвыборного мероприятия в городе Нойбранденбурге, трансляция которого велась в социальной сети Х.