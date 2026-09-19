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Газета.ру

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В АдГ призвали вернуть дешевый газ и перезапустить "Северный поток"

В АдГ призвали вернуть дешевый газ и перезапустить "Северный поток"

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена снова запустить газопровод «Северный поток». Об этом заявил сопредседатель партии Тино Хрупалла во время предвыборного мероприятия в городе Нойбранденбурге, трансляция которого велась в социальной сети Х.

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