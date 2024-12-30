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Закон, порядок, государство

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Сотрудники МУ МВД России «Ногинское» приняли участие в акции «Подари мечту» для воспитанников Семейного центра помощи семье и детям

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники МУ МВД России «Ногинское» совместно с представителями Общественного совета провели акцию «Подари мечту» для воспитанников Семейного центра помощи семье и детям «Богородский».

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