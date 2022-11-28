Смехотерапия

21 607 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана М
    Заслезило...сейчас на коленях мурчит Маркиз Второй,окрас супер косметолога,сколько видала кошаков,такой симметрии не ...Люля
  • Antanas
    Веселая история.😀😘😆😍.Лошадь
  • Antanas
    Большая любовь Алисы и Крысапа.👍👍👍👍👍.Вдохновенный вор

Подлянка

Подлянка

Такой подлянки Кудимыч от неё не ожидал. Сорок  лет трудового стажа, тридцать восемь лет семейного,  восемнадцать грамот и дипломов,  две медали, три значка, семьдесят две премии, эквивалентные двум полулитрам и четырём пирожкам с мясом, шестнадцать бесплатных путёвок в разные стороны в пределах железного занавеса!  Одна квартира, полтора дома, гараж, автомобиль «Опель» 1993 года выпуска!И в итоге старшая дочь Марина приводит ему непьющего зятя! За что?!  Чем Кудимыч заслужил такое наказание? Столько лет он ждал, когда дочери подрастут и выйдут замуж, чтобы он, наконец, мог с полным основанием выпивать не в гаражах, забегаловках и служебных кабинетах, а в домашней обстановке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх